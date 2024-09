Colombie : le pays touché par une vague de sécheresse historique

Avec l'absence de précipitations ces derniers mois en Colombie, le niveau de l'Amazone n'a jamais été aussi bas. La sécheresse a notamment perturbé le transport des marchandises, ce qui a conduit à une hausse des prix alimentaires.

Il n'y a encore pas si longtemps, cette langue de sable n'existait pas dans la région de Leticia, en Colombie. Sur les rives de l'Amazone, le fleuve le plus long et le plus puissant du monde, le changement est déjà bien visible. Le pays sud-américain connaît cette année une sécheresse historique, l'une des conséquences du réchauffement climatique. Pour accéder aux villages reculés en bordure de forêt, les routes sont rares. Le moyen le plus facile est d'emprunter les voies fluviales mais quand le niveau de l'Amazone est trop bas, les rivières sont impraticables.

Les autochtones et les pêcheurs sont les plus vulnérables

"Pour évacuer une personne malade par la route, il faut marcher quatre heures avant d'atteindre un centre de santé", déplore Crispin Angarita, représentant de la réserve autochtone de Leticia. La sécheresse a aussi perturbé le transport des marchandises. Une navigation plus difficile provoque ainsi la hausse des prix alimentaires. Les plus vulnérables à ces changements climatiques sont les autochtones et les pêcheurs. Leur existence dépend de la nature qui les entoure. Un accès à l'eau et un ravitaillement plus compliqué les fragilisent de plus en plus. Avec l'absence de précipitations ces derniers mois, le niveau de l'Amazone n'a jamais été aussi bas.

