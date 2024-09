Déficit public : comment le gouvernement peut-il renflouer les caisses de l'État ?

Afin de réduire le déficit public de la France, le nouveau gouvernement pourrait augmenter les impôts, notamment celui sur les sociétés et les charges patronales.

Les hausses d'impôts pourraient rapporter plus de 20 milliards d'euros à l'État. C'est le supposé plan préparé par Bercy et son nouveau ministre des Comptes publics, Laurent Saint-Martin. Ce sont surtout les entreprises qui seraient mises à contribution, avec une hausse de l'impôt sur les sociétés de 25 % à 28 % (+ 7 milliards d'euros de recettes fiscales) et l'augmentation des charges patronales (+ 4 milliards d'euros).

Les hauts revenus dans le viseur de l'État

Les patrons seraient prêts à discuter de ces hausses d'impôts, mais jusqu'à un certain point seulement. "On ne peut pas éternellement faire appel aux entreprises (...) qui demeurent les plus taxées au monde", a réagi Patrick Martin, le président du Medef. L'État pourrait aussi taxer davantage les hauts revenus, en jouant sur le barème des cinq tranches d'imposition, afin de récupérer 4 milliards d'euros supplémentaires.

