Patrick Martin, Rodolphe Saadé... Ces patrons qui ne disent pas non à une hausse de l'impôt des grandes entreprises, mais posent des conditions

La France est face à "l'un des pires déficits de son histoire". C'est le constat du nouveau ministre de l'Économie, Antoine Armand, sur France Inter mardi 24 septembre. Le nouveau gouvernement réfléchit à des hausses d'impôts dans le budget de l'an prochain. Michel Barnier prévoit des "prélèvements ciblés" pour les ménages les plus aisés, et pour les entreprises. Le chef du gouvernement vise les "très grandes sociétés, multinationales, qui marchent bien".



Certains dirigeants répondent "pourquoi pas" au Premier ministre, comme le patron des patrons, le président du MEDEF, invité de France Info mardi matin. Patrick Martin se dit ouvert à la discussion, mais à certaines conditions.

"L'État a des poches d'économie absolument colossales et qui, pour beaucoup, sont identifiées depuis des années. On attend d'abord qu'il fasse des économies dans le pays qui a les plus forts prélèvements obligatoires au monde, la plus grande dépense publique, et malgré tout des déficits colossaux."