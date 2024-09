Affaire Delphine Jubillar : Cédric Jubillar sera jugé devant la cour d'assises pour meurtre

Incarcéré depuis plus de trois ans, Cédric Jubillar sera jugé aux assises au printemps 2025 pour homicide volontaire sur conjoint, a ordonné la cour d'appel de Toulouse, jeudi 26 septembre. Un soulagement pour la famille de Delphine Jubillar.

Pour la première fois, la cousine de Delphine Jubillar a accepté de témoigner. Cela fait près de quatre ans que la famille attend des réponses. Pour elle, le renvoi aux assises de Cédric Jubillar est un soulagement. "Ce que je souhaite avant tout, c'est que Cédric parle, dise ce qu'il a fait et où elle se trouve", demande Lolita Cavailles, cousine de Delphine Jubillar, jeudi 26 septembre. Pour elle, Cédric Jubillar est coupable. "Petit à petit, en voyant sa façon d'être, je me suis dit 'il lui a fait quelque chose'", explique-t-elle.

Cédric Jubillar a toujours clamé son innocence

Elle et sa famille sont présentes pour soutenir les deux enfants du couple Jubillar. Louis, 10 ans, et Aya, 5 ans, ont dû apprendre à vivre sans leurs parents. "Louis doit garder toujours en lui Delphine et attendre de savoir ce qui est arrivé à sa maman", affirme Lolita Cavailles. Cédric Jubillar a toujours clamé son innocence. Incarcéré depuis plus de trois ans, il sera jugé au printemps 2025.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.