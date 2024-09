SNCF : le changement d'horaire d'un train de l'est pour Paris interroge, et si certaines lignes étaient menacées ?

À Saverne, dans le Bas-Rhin, les voyageurs sont perplexes : le premier train de la journée pour Paris est décalé à un horaire plus tard dans la matinée. Une manière pour la SNCF de condamner certaines lignes ?

C'est le TGV le plus attendu en gare de Saverne, dans le Bas-Rhin. Il est le seul, chaque jour, qui permet d'être à Paris avant 9 heures du matin. Toutefois, dans quelques semaines, ce train partira une heure et demie plus tard. Un nouvel horaire qui inquiète les usagers. "Ce ne sera pas possible pour moi", déplore un jeune homme, qui compte dessus pour aller travailler. Plusieurs gares dans l'Est seront concernées.

Des lignes menacées ?

Cette décision interpelle également Kuhn, l'une des plus grosses entreprises du territoire, car une partie de son activité dépend de ce train. Contactée, la SNCF explique que cette ligne Saverne-Paris ne serait pas assez fréquentée, et donc pas assez rentable. Ces motivations interrogent certains élus : ces trains moins empruntés pourraient-ils un jour disparaître ? "Il est clair qu'un train qui arriverait au-delà de 10 heures à Paris est condamné", soulève Stéphane Leyenberger, maire de Saverne. La SNCF assure de son côté que cette ligne n'est pas menacée.

