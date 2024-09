Pays basque : le fort de Socoa, la pépite de la baie de Saint-Jean-de-Luz

Construite sous Louis XIII, la forteresse maritime de Socoa est située au bout de la baie de Saint-Jean-de-Luz. Le lieu est prisé des habitants, qui apprécient son calme.

Le fort du quartier de Socoa est niché à l'extrémité sud de la baie de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques). En langue basque, Socoa signifie un recoin, un lieu à l'écart. "C'est le symbole de la plage, un emblème", explique Txomin Larragnaga, habitant du quartier Socoa à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques). Avant, le fort était un verrou militaire face à l'Espagne. La forteresse maritime, bâtie en 1627 sous Louis XIII, a été remaniée au XVIIe siècle par Vauban.

Deux digues ajoutées à celle du fort

Grâce à la digue qui le prolonge, le fort est aussi devenu un rempart contre la houle. Des rameurs s'entraînent en eaux calmes. La tranquillité de la baie est sans cesse menacée par les assauts de l'océan. Au XVIIe siècle, les tempêtes et l'érosion ont fait disparaître 140 maisons, un couvent et des pêcheries. Depuis, deux digues sont venues renforcer celle du fort. Mais la bataille contre les éléments continue et des blocs de béton sont installés une fois par an pour consolider l'ouvrage.

