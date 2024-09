Guerre au Proche-Orient : Benyamin Netanyahou refuse tout cessez-le-feu après de nouvelles frappes au sud Liban

Alors que Joe Biden et Emmanuel Macron ont plaidé cette nuit pour un cessez-le-feu au Liban, le Premier ministre israélien annonce que les opérations vont se poursuivre dans le sud du pays, jeudi 26 septembre.

De nouvelles frappes israéliennes ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi 26 septembre, dans le sud Liban et à l'est du pays. Selon l'État hébreu, il s'agit de 75 cibles, présentées comme des installations et entrepôts d'armes du Hezbollah. Dans un tweet publié ce jeudi, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, rejette toute idée de cessez-le-feu.

L'échec de la demande de la France et des États-Unis devant l'ONU

Une fin de non-recevoir à l'initiative des États-Unis et de la France. À New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, Emmanuel Macron et Joe Biden ont poussé ensemble, mercredi, à une trêve de trois semaines. Une demande alors que l'état-major de l'armée israélienne menace de lancer une incursion au Liban. "Il est important que cette guerre ne s'étende pas", a déclaré le président américain. Des milliers d'habitants du sud Liban continuent, eux, de fuir les zones de combat.