Météo : le mois septembre 2024 aura été l'un des plus pluvieux depuis 40 ans

Un record qui n'amuse pas les Français : en septembre, il a plu davantage que pendant les quarante dernières années à la même époque. Un effet du réchauffement climatique, explique le journaliste météo de France Télévisions, Sébastien Thomas.

Après un printemps et un été qualifiés de "pourris" par de nombreux Français, le mois de septembre ne laisse pas meilleure impression. À Vivonne, dans la Vienne, près de Poitiers, on enregistre cette année 17% de pluie en plus par rapport à un mois de septembre normal. "L'automne est arrivé de bonne heure, ça a été brutal", estime une passante.

Un phénomène commun à toute l'Europe

Les dernières semaines ont été pluvieuses un peu partout sur le territoire. Le 4 septembre, à Marseille (Bouches-du-Rhône), en quelques minutes, le Vieux-Port était inondé. Il est tombé l'équivalent de trois semaines de pluie ce jour-là. Quelques jours plus tard, des orages et du vent se sont abattus sur tout l'est du pays. Cannes a subi des inondations à son tour il y a quelques jours. "Il y a de plus en plus d'humidité dans l'air, à cause du réchauffement climatique", explique le journaliste météo de France Télévisions, Sébastien Thomas. La chaleur des océans remonte, et génère d'importantes précipitations, ajoute-t-il. Le même phénomène a impacté toute l'Europe.