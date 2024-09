Enfance : le terrain d'aventures, un espace de jeu et de construction

Le terrain d'aventures, un lieu imaginé par l'association l'Allumette, propose aux enfants de construire leurs propres cabanes gratuitement en apprenant à manier des outils.

L'association l'Allumette a imaginé des terrains d'aventures, un endroit gratuit où les enfants construisent leur propre terrain de jeu. "On a à peu près plus de 1000 m² et la petite particularité, c'est qu'il y a plein d'arbres", explique Morgane Cardineaud, animatrice de l'association. Dans ce jardin municipal, toutes les aventures sont permises. Lors d'un atelier réservé aux enfants, les scies, les haches et les marteaux sont en libre-service.



Chacun participe au chantier

"Le terrain d'aventures, c'est vraiment un espace de liberté où on bricole, on construit des cabanes", explique une mère de famille. Les enfants apprennent à utiliser les outils sans se blesser. Ils se rendent ensuite sur le chantier : un enchevêtrement de cabanes constitué de petits ponts et de trappes secrètes. Chacun peut apporter sa pierre et sa créativité au chantier, commencé en 2021. Les enfants n'ont pas le droit de casser les cabanes des autres, mais peuvent intervenir et les améliorer sans cesse.

