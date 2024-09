Ouragan Hélène : la Floride en état d'alerte

Après le Mexique et Cuba, l'ouragan Hélène se dirige vers la Floride jeudi 26 septembre. Plusieurs milliers d'habitants ont déjà été évacués.

En Floride, le vent souffle déjà à 140 km/h sur certaines côtes, jeudi 26 septembre. Ce sont les prémices de l'ouragan qui devrait frapper dans la nuit de vendredi à samedi. Par prévention, le gouverneur a exigé l'évacuation totale dans deux comtés. Soixante maisons de retraite et hôpitaux ont été vidés de leurs occupants. Dans toute la région, les habitants s'organisent avec des barrières anti-inondations et des sacs de sable pour isoler les magasins et protègent les fenêtres avec des planches.

Des résidents frappés par la lassitude

L'ouragan Hélène pourrait être "catastrophique et meurtrier" selon les autorités. Les résidents font leurs provisions et achètent de quoi stocker essence et eau potable. Nombreux expriment leur lassitude, car la Floride est souvent frappée par les ouragans. "Dès que vous avez nettoyé les restes d'une tempête, six ou huit mois plus tard, on est à nouveau touché", explique un homme. Avant la Floride, Hélène a balayé la péninsule du Yucatán au Mexique et l'île de Cuba.