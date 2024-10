Malus auto : les citadines bientôt taxées ?

Les citadines vont-elles rejoindre les modèles de voiture taxés par le malus auto, qui favorise l'électrique ? En 2025, le nombre de véhicules concernés devrait augmenter avec l'abaissement du sueil maximum de C02 émis par kilomètres.

Acheter une petite citadine pourrait coûter plus cher aux automobilistes l'an prochain. Le nouveau gouvernement travaille sur un durcissement du malus écologique, de quoi interroger les futurs acheteurs. "C'est encore les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens qui vont être le plus pénalisés", regrette une femme. Jusqu'à maintenant, les voitures émettant au minimum 118 grammes de CO2 par kilomètre étaient touchées. En 2025, ce seuil sera baissé à 113 grammes, ce qui pourrait concerner des véhicules plus petits.

72% de véhicules concernés d'ici 2027

"C'est dommage", estime un automobiliste au volant de l'un de ces véhicules. Sa voiture "pollue beaucoup moins", et "on paye plus", fait-il remarquer. Le malus devrait concerner 72% des véhicules d'ici 2027. Des nouveaux modèles seront taxés, et d'autres paieront plus cher. Pour une Clio par exemple, on compte 50 euros de malus aujourd'hui, contre 70 euros l'an prochain. Idem pour une Citroën C3, soumise à un malus de 170 euros aujourd'hui, contre 260 euros avec le nouveau système. Une mauvaise nouvelle pour les constructeurs automobiles. Le gouvernement espère récupérer 316 millions d'euros en 2025.

Parmi nos sources :

Le Monde

Caradisiac

Liste non exhaustive.

