Sports : la seconde jeunesse des seniors

Rencontre avec Maurice, 85 ans. Très sportif durant sa jeunesse, il se rend encore tous les mardis dans un club et adore les compétitions de boule de fort.

Le mardi matin, les anciens se rendent dans une salle de musculation près d’Angers (Maine-et-Loire) pour entretenir leur corps et le lien social. Maurice Chalard fait partie des doyens du club, qui compte près d’un tiers de seniors. Une fois par semaine, ce retraité de 85 ans vient travailler ses muscles et son équilibre. "Plus on va en âge, plus ça rouille. C’est pour ça que je fais de l’entretien", confie-t-il.

Toute la semaine, Maurice s’occupe de sa femme, atteinte de la maladie de Parkinson. Il ne s’octroie qu’une à deux heures d’activité loin d’elle. Il apprécie également l’ambiance du club de boule de fort, une discipline typiquement angevine qui se joue… en chaussons !

Des activités pour les seniors

Prendre de l’âge et continuer à faire des rencontres, c’est possible ! Pour ceux qui vivent et connaissent par cœur l’histoire de leur petite commune, des associations cherchent des habitants pour guider des touristes hors des sentiers battus. Des associations cherchent également des seniors pour raconter aux élèves dans les écoles la "vie d’avant", explique la journaliste Valérie Heurtel, sur le plateau du 13 Heures. Enfin, certaines communes ouvrent aux seniors la cantine des écoles, où ils peuvent partager le repas des enfants.

