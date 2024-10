Agriculteurs : la colère monte dans le Gers et le Tarn

Les jeunes agriculteurs du Gers et du Tarn montent au créneau pour dénoncer le manque de mesures concrètes du gouvernement pour pallier la crise à laquelle ils font face. Rencontre avec deux d'entre eux dans le Gers.

"Où va-t-on ?", se demandent les jeunes agriculteurs du Gers. Jeudi 3 octobre, des éleveurs ont masqué les panneaux de communes en signe de protestation. "C'est pour rappeler au nouveau gouvernement qu'on ne leur laisse pas longtemps pour trouver des solutions", explique Dorian Massaglia, secrétaire général des Jeunes agriculteurs (JA) du Gers.

"Aucune mesure concrète"

Éleveur et céréalier, Dorian Massaglia est en permanence à découvert. Son compte affiche un montant négatif de -15 000 euros. "Les prix ont chuté quand on a vendu cet été, et on n’arrive pas à récolter [...] c'est une perte énorme", déplore l'éleveur. Installé depuis quatre ans, Dorian n'a eu qu'une seule année positive. Il réclame des mesures pour le revenu des agriculteurs.

"On se rend compte qu'il n'y a eu aucune mesure concrète", fustige de son côté Mathieu Gasc, céréalier lui aussi mobilisé. De leur côté, des agriculteurs du Tarn ont interverti des panneaux de commune. L'an dernier, ils avaient donné les premiers signes de mobilisation.

