Rhône : à Lyon, les voitures radars permettent d’augmenter les contrôles de stationnement

Comment fonctionnent les voitures radar, qui se multiplient partout en France ? Ces véhicules, qui peuvent enregistrer plus de 500 plaques par heure, sont un véritable jackpot pour les municipalités. Reportage à Lyon, où les contrôles ont été multipliés par quatre.

À Lyon (Rhône), les voitures radar circulent quotidiennement, et sont à peine remarquables dans le trafic. Surnommées "les sulfateuses à PV", leur efficacité est redoutable. Équipées de caméras, elles sont capables de lire des milliers de plaques d’immatriculation chaque jour, pour s’assurer que les propriétaires des véhicules garés ont bien payé leur stationnement.

Quatre fois plus de véhicules contrôlés

"À la base, je ne payais pas forcément mon stationnement. Puis je me suis fait avoir l’année dernière avec quasiment 200 euros d’amende, donc oui, ça fait peur", confie un automobiliste. Depuis un an, la ville s’est dotée de deux voitures radar. Beaucoup plus d’amendes ont été émises, environ 1 500 par jour. Valentin Lungenstrass, adjoint au maire (EELV) de Lyon en charge des mobilités, signale qu’environ "quatre fois plus de véhicules" sont contrôlés.

Les commerçants, eux, se plaignent du manque de souplesse du dispositif.

