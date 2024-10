Agriculture : des vendanges acrobatiques dans la vallée du Rhône Durée de la vidéo : 2 min Agriculture : des vendanges acrobatiques dans la vallée du Rhône Agriculture : des vendanges acrobatiques dans la vallée du Rhône (France 2) Article rédigé par France 2 - M. Perrier, A. Dupont, J. Pires, I. Pecquet-Delacroix, S. Ripaud, France 3 Rhône-Alpes France Télévisions JT de 13h France 2

Direction la vallée du Rhône, pour les vendanges d'exception des appellations Côte-Rôtie et Saint-Joseph. Des vendanges pas comme les autres, réservées aux récoltants les plus chevronnés et qui savent jouer les acrobates.

Des coteaux abrupts, des pentes impressionnantes : ce sont les contours d’un vignoble hors norme, l’un des plus difficiles à travailler. Le Saint-Joseph et ses reliefs escarpés représentent un défi pour les vendangeurs. "On a besoin de tenir notre seau avec notre pied… Oui, il y a des choses qu’on apprend, sinon ça peut être compliqué", reconnaît ainsi Juline Durand. Ici, tout est réalisé manuellement. "C’est beaucoup plus de main-d’œuvre, pour circuler c’est compliqué, il faut s’accrocher aux piquets. On est aux antipodes du productivisme", détaille Dominique Courbis, le vigneron du domaine. "La pente c’est toujours la meilleure, là où on fait du bon vin", note de son côté Bernard Perrin, un vendangeur. Bientôt au patrimoine mondial de l’Unesco ? À une dizaine de kilomètres se trouve un autre vignoble, la Côte-Rôtie. Là aussi, la colline est très escarpée. Pour soulager les vendangeurs, une tyrolienne transporte ici le raisin. C’est justement le dénivelé qui apporte une singularité au vin, notamment grâce aux "sources qui passent en profondeur", explique le vigneron, Joël Durand. Huit appellations se sont rassemblées pour l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.