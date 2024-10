Au Cap-Vert, les habitants de l'île de Fogo vivent au milieu des cendres volcaniques

Malgré les éruptions, les habitants de Chã das Caldeiras, sur l'île de Fogo, au Cap-Vert, reconstruisent leurs maisons parmi les cendres. Un vin local est même produit sur ces terres fertiles.

Sur l'île de Fogo, au Cap-Vert, le village de Chã das Caldeiras renaît sans cesse de ses cendres, malgré les éruptions qui s'enchaînent. On note celles de 1951, 1995, et de 2014, la plus longue qui aura duré 77 jours. "Ici à Portela, il n'y a que quatre maisons qui ont été épargnées", explique un habitant du village dont une partie est engloutie sous la cendre.

Une vie au milieu des cendres

Les habitants sont pourtant revenus, et ont reconstruit le village à portée de lave. On y trouve des maisons, certaines traditionnelles, quelques commerces, et même l'école du village. Même ceux qui n'ont pas les moyens de rebâtir sont restés et cohabitent avec la lave solidifiée. "Pour qu'on puisse arriver à vivre ici, on a dû retirer toute la lave qui était dans les pièces", témoigne une mère, installée sur place avec ses enfants depuis neuf ans. Mais les cendres volcaniques, qui conservent l'humidité, ont de nombreux avantages. Les vignes s'y étalent, pour donner le vin de Fogo.