Salles de sport : les seniors en redemandent

Aujourd'hui, de plus en plus d'offres à destination des plus de 50 ans se développent sur internet et dans les salles de sport, qui s'adaptent à ce nouveau public. Un club a ouvert il y a an à Saint-Soupplets (Seine-et-Marne) : à la carte, des cours spécialisés pour les seniors. Ils sont plus d'une vingtaine à s'être laissés convaincre par la formule. "On connaît leurs pathologies, on essaie d'adapter les charges qu'ils peuvent porter", explique Emily Usubelli, gérante d'Iron Fitness Club.

Des salles de sport entièrement dédiées aux personnes âgées

Ce marché du fitness pour seniors est porté par les indications des professionnels de santé, qui incitent leurs patients à faire plus de sport. D'autres clubs vont encore plus loin : c'est le cas à Lyon, où la première salle de sport entièrement consacrée aux seniors a été ouverte en 2016. Arlette s'y rend trois fois par semaine. À 81 ans, elle s'impose une discipline de fer sous l’œil avisé de son coach personnel. Encadrer un public plus âgé nécessite un accompagnement particulier.

Le JT

Les autres sujets du JT