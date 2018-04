Santé : les seniors se mettent au sport

C'est devenu une habitude à Marseille (Bouches-du-Rhône) : tous les matins, dans l'un des parcs municipaux, les seniors sont invités à réveiller leur corps. 1h à 1h30 de remise en forme gratuite, organisée par la ville et encadrée par des animateurs spécialisés. "Il faut bouger, c'est indispensable parce qu'on va avoir des problèmes d'articulations, de dos, etc... Si on ne bouge pas on s'ankylose, et c'est terminé", estime l'une des participantes.

4h d'activité physique par semaine pour les plus sportifs

Chaque jour, ils sont une cinquantaine de plus de 65 ans à venir en profiter. "On fait passer les mouvements par le jeu et par des mouvements de musculation qui les rassurent parce qu'ils savent pourquoi ils le font", explique Renée Martel, animatrice sportive. Une pratique douce, mais aujourd'hui certains seniors n'hésitent pas à se lancer dans des sports plus physiques. Dans ce club d'aviron en région parisienne, les seniors sont de plus en plus nombreux à participer aux séances d'entrainement. Aujourd'hui, les seniors les plus actifs pratiquent en moyenne près de 4 heures d'activité physique chaque semaine.

Le JT

Les autres sujets du JT