Thaïlande : à la découverte des îles de Surin

Cette semaine, le 13 Heures vous emmène à la découverte de paradis exceptionnels. Lundi 22 mai, les équipes mettent le cap sur les îles de Surine, au large de la Thaïlande.

L'archipel des îles de Surin (Thaïlande) est l’un de ces lieux presque oublié des hommes. Un chapelet de cinq îles, posé sur les eaux cristallines de la mer d’Andaman. Ces 135 kilomètres de mer et de terre sont protégés et situés à 50 km des côtes du continent. Après 1h30 de bateau, les premiers touristes arrivent sur place, attirés par la réputation des fonds marins. Un masque, des palmes et Surine se dévoile. À seulement quelques mètres de profondeur, la vie foisonne. "C’est extraordinaire. C’est un beau voyage. Je ne regrette pas", s’émerveille une touriste française.

Un patrimoine préservé

Ce parc national a aussi ses anges gardiens, les rangers. Cette patrouille est dirigée par Wirat Banleng. Depuis 17 ans, il consacre sa vie à protéger ces trésors naturels, en terre et en mer. "On a parfois des déchets ou d’autres soucis sur le récif corallien", explique-t-il. Richelieu est l’un des spots de plongée les plus réputés au monde. Les coraux servent aux poissons de refuge et de garde-manger. Tous les trois jours en moyenne, les rangers viennent nettoyer la zone. Par ailleurs, aux îles de Surin, la pêche est en principe interdite. Les mokens, des locaux, sont les seuls qui peuvent pêcher.