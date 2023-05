Thaïlande : à la découverte de voies d’escalade exceptionnelles

FRANCE 2

Article rédigé par H.Abdelkhalek, V.Reynaud , C.Jumsai na Ayudhya - France 2 France Télévisions

En Thaïlande, Railay Beach est l'un des plus beaux endroits pour pratiquer l'escalade en Asie du Sud-est et les touristes s’y ruent pour tenter de grimper les parois rocheuses et admirer la vue imprenable sur la mer d'Andaman.

Railay Beach (Thaïlande) est l’un des sites d’escalade les plus spectaculaires du monde où des roches quartiques de plus de 100 mètres sont bordées de sable blanc et bénies par des eaux cristallines. Elles sont domptées chaque jour par des centaines de grimpeurs venus du monde entier pour s’offrir des panoramas d’exception avant de plonger dans les eaux chaudes de la mer d'Andaman.

40 euros pour une demi-journée d’escalade “C'est vrai que c’est impressionnant, dans le milieu naturel, je ne l’ai jamais fait, c’est aussi une première”, confie Meryll Colin, touriste français, qui s’apprête à escalader la roche sous les encouragements de son fils et de sa femme. Pour 40 euros, chaque grimpeur peut escalader différentes voies pendant une demi-journée accompagné d’un guide privé qui assure la sécurité. Et Railay Beach offre une infinie variété de parois rocheuse à conquérir, certaines réservées aux grimpeurs les plus expérimentés.