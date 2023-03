Thaïlande : les plages du pays plus que jamais menacées par le réchauffement climatique

Le 6e rapport du Giec a été publié lundi 20 mars et donnent des pistes pour permettre de survivre au réchauffement climatique. En Thaïlande, la disparition des plages, si prisées des touristes, semblent inéluctables.

Elles sont un trésor national et font la réputation ainsi qu'une grande partie de la richesse de la Thaïlande. Lentement, progressivement mais assurément, les plages du pays disparaissent sous les assauts répétés de la montée des eaux, de l'érosion et des moussons toujours plus vigoureuses, provoquées par le réchauffement climatique. "Je suis âgée donc je peux en profiter mais pour les futures générations, c'est un gros problème", déplore une touriste.

De nombreuses digues mises en place partout dans le pays

800 km de bord de mer, soit un quart des côtes du pays, disparaissent de plusieurs mètres chaque année. Certaines plages thaïlandaises vivent déjà un lent crépuscule. Entre 2015 et 2022, la Thaïlande a déjà construit 125 digues pour une somme proche de 200 millions d'euros, afin de préserver ses plages. Mais selon des spécialistes, ses digues ne font que déplacer le problème. "Quand on créé une digue à un endroit, ça créé de l'érosion juste à côté et donc on construit une nouvelle digue. C'est comme une histoire sans fin", regrette Sakanan Plathong, un universitaire.