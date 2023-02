La Thaïlande va taxer les touristes pour financer son système de santé

La Thaïlande souhaite augmenter ses rentrées fiscales. Elle vient de décider d'imposer à partir de juin une nouvelle taxe. Les touristes étrangers pourraient être visés, de quoi rapporter plusieurs centaines de millions d'euros par an.

Cela fait des années qu’il y a en Thaïlande un débat sur la taxation des touristes étrangers. Les autorités en parlaient déjà ces dernières années, mais il y a eu la pandémie de Covid. La Thaïlande a alors fermé ses frontières comme la plupart des pays asiatiques et le projet a été mis de côté.

Mais, maintenant, que le pays est totalement rouvert et que les touristes reviennent en masse, le gouvernement s’est dit que c’était le moment d’agir. Cette année, la Thaïlande espère attirer 25 millions de personnes et, rapidement, elle compte retrouver ses performances d’avant la pandémie, c’est-à-dire au moins 40 millions de visiteurs par an. À titre de comparaison, la France, ce sont à peu près 80 millions de touristes étrangers par an.

Huit euros de taxe

Ces touristes ne vont pas acheter un billet d’entrée spécial à leur arrivée à leur aéroport. Le gouvernement va, en fait, ajouter sa taxe dans le prix des billets d’avion. Il prévoit une taxe de 300 bahts par arrivée, c’est un peu plus de 8 euros. Si vous êtes expatrié, que vous travaillez sur place, vous ne payerez pas cette taxe. Il n’y aura pas de taxe non plus si vous êtes seulement en transit à l’aéroport de Bangkok.

Les autorités ont commencé à faire leurs calculs, elles estiment que la nouvelle taxe, qui va être mise en place le 1er juin, va rapporter cette année au moins 115 millions d’euros. Mais ça sera beaucoup plus lorsque le nombre de visites retrouvera son niveau d’avant la pandémie.

L'inquiétude des professionnels du tourisme

Pour les professionnels du tourisme, cela pourrait décourager des gens de choisir la Thaïlande comme destination. Mais le gouvernement ne croit pas vraiment à cet argument et il dit qu’il a besoin de ces sommes pour plusieurs projets. Une partie de la somme récoltée doit notamment servir à financer les dépenses de santé des touristes sur place.

Beaucoup de touristes voyagent sans assurance médicale appropriée et les hôpitaux se retrouvent avec des factures que personne ne veut payer. L’argent de la taxe permettra de couvrir ces frais. L’argent doit aussi servir à aider au développement d’un tourisme plus durable. L’idée, c’est de financer des nouvelles zone touristiques pour éviter que les voyageurs se retrouvent tous dans les mêmes endroits au détriment de l’environnement. Avant la pandémie, la Thaïlande avait dû fermer des sites très célèbres, car l’impact du tourisme y était devenu insupportable.