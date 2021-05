Covid-19 : la Thaïlande touchée de plein fouet par la pandémie

H. Abdelkhalek, V. Reynaud, C. Jumsai Na Ayudhya

La Thaïlande pensait avoir été épargnée. La pandémie de Covid-19 l'a soudainement rattrapée. À Bangkok, comme partout ailleurs au pays, les centres commerciaux et certains lieux publics sont actuellement désertés. Les chauffeurs de taxis roulent la peur au ventre. En quelques jours, 11 d'entre eux sont morts des suites du coronavirus. "Je me protège, même si ce n'est pas sûr à 100%", raconte un chauffeur, qui conduit avec un masque et des gants.

Un peu plus de 700 morts

Jamais, depuis le début de la pandémie, le royaume n'avait connu un taux d'infection aussi élevé. En moins de deux mois, le nombre de morts a été multiplié par sept, même si le chiffre reste relativement faible (un peu plus de 700 morts). Des hôpitaux de campagne ont été installés, des hôtels ont été réquisitionnés. Pourtant, face à la propagation du virus dans le monde, la Thaïlande avait mis en place des mesures drastiques il y a un an (frontières fermées, quarantaine obligatoire).