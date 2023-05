Guerre en Ukraine : la situation reste confuse à Bakhmout

Bakhmout, en Ukraine, aurait été entièrement prise par la milice Wagner, samedi 20 mai. Mais le doute demeure sur la véracité de ces faits, alors que Kiev conteste. En direct d’Ukraine, Maryse Burgot fait le point sur la situation.

Moscou a revendiqué la prise de Bakhmout, samedi 20 mai, mais le président Zelensky conteste. “Qui croire ? C’est une bataille de communication, on est donc un peu tentés de ne croire personne, pas plus les Russes que les Ukrainiens”, explique Maryse Burgot, en direct de Kramatorsk (Ukraine) pour le 13 Heures. Une certitude demeure, Bakhmout est une ville réduite en état de cendres.



Les Russes encerclés dans la ville

“C’est donc une ville totalement dévastée dont viennent de se rendre maîtres les forces russes. L’autre information dont on est sûrs, c’est que les Ukrainiens ont pris, ces derniers jours, quelques kilomètres carrés sur les flancs nord et sud de cette ville de Bakhmout”, rapporte la journaliste, leur permettant de dire qu’ils y ont quasiment encerclé l’ennemi. “Les Russes auront beaucoup de difficultés à sortir de Bakhmout et à venir vers Kramatorsk, bien plus stratégique”, conclut Maryse Burgot.