Espagne : la pluie vient soulager les pompiers face aux incendies

Dans l'ouest de l'Espagne, un incendie géant a ravagé un massif forestier en Estrémadure, près de 12 000 hectares brûlés. Le feu, vraisemblablement d'origine criminelle, est à présent stabilisé.

Ils peuvent enfin rentrer chez eux. À bord d’un bus, les habitants de Moraleja (Espagne), l’une des quatre communes évacuées, ont les traits tirés, mais sont soulagés. “On est contents et on est en vie, c’est l’essentiel”, dit l’une d’eux. Le retour a commencé samedi 20 mai au soir, alors que pas moins de 700 personnes avaient été évacuées à la hâte. Depuis jeudi 18 mai, les pompiers font face à un incendie indomptable et hors de contrôle.



Une sécheresse historique dans le pays avant l’été

La situation est désormais stabilisée, il tombe en légère pluie, mais sous terre, le feu couve toujours. Les habitants du dernier hameau évacuée attendent. Depuis l’incendie, une Espagnole ne dort plus, traumatisée. “J’étais en train de pleurer tout le temps. (...) Cela ressemblait à l’enfer”, confie-t-elle. L’incendie est désormais considéré par les autorités espagnoles comme l’un des feux les plus dévastateurs de la région. Alors que l'été n’a pas commencé, le pays fait face à une sécheresse historique et à des températures record.