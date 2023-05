Pouvoir d’achat : les prix barrés sont-ils une vraie promotion ?

Face à la hausse des prix, les enseignes de tous les secteurs multiplient les opérations promotionnelles dans les magasins ou sur Internet. À chaque fois, le prix initial est barré. Pourtant, ce n’est pas toujours synonyme de bonne affaire. Éléments de réponse.

Ils promettent des promotions alléchantes, de gros rabais, l’astuce phare des sites internet est de montrer les prix varier. Pourtant, les prix barrés ne sont pas toujours de bonnes affaires. “Cela agit psychologiquement, on a l’impression de faire une affaire”, explique un riverain. “Les cadeaux n’existent pas”, contredit une passante. Depuis un an, la loi est claire. Un prix barré doit correspondre au prix le plus bas pratiqué par une enseigne sur les 30 derniers jours. Mais ce n’est pas toujours le cas. Des prix de référence sont gonflés, et difficiles à repérer pour le client.

Des applications existent pour suivre l’évolution du produit

L'association de consommateurs UFC-Que Choisir a observé d’autres pratiques trompeuses. C'est le cas notamment des prix de comparaisons, qui est une moyenne de prix pratiqué chez plusieurs concurrents. “Ce n’est pas parce qu’il y a un prix barré, qu’on va forcément faire une bonne affaire”, souligne Cyril Brosset, journaliste à l’UFC-Que Choisir. Face à une réglementation contraignante, d’autres enseignes ne vont pas afficher des prix barrés, mais montrer des prix au moment du lancement du produit, parfois il y a plusieurs années. Pour trouver les meilleurs prix, des applications existent, et permettent de suivre l’évolution de chaque produit.