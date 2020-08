Marseille : les nouvelles mesures respectées ?

Il est tout juste 23 heures, ce 26 août, et c’est l’heure de terminer son verre à Marseille (Bouches-du-Rhône). “Cela fait mal au cœur, car nous sommes habitués à fermer plus tard. Nous sommes amenés à fermer maintenant, c’est dommage”, explique un employé de bar. Depuis le 26 août à Marseille, les bars, restaurants et épiceries de nuit doivent baisser de 23 heures jusqu’à 6 heures du matin. Une mesure pour endiguer la progression de la Covid-19, dont les cas augmentent dans la cité phocéenne.

Les tenanciers de bars inquiets

Les clients sont partagés. “Ce n’est pas bien grave que tous les bars ferment à 23 heures”, explique un Marseillais. “Si on prend cette décision la nuit, on devrait aussi la prendre la journée, tout simplement”, objecte une autre passante. Mathieu Forté, directeur du bar de la Marine à Marseille, s'inquiète pour son établissement et ses vingt salariés. Il ouvre habituellement jusqu’à deux heures du matin et parfois plus tard sur autorisation. Il craint de perdre la moitié de son chiffre d’affaires.

