Coronavirus : les Français plébiscitent les activités ludiques

Le bruit des balles de ping-pong frappées par les raquettes résonne dans le jardin de la famille Huon depuis le confinement. "On s'est dit que plutôt que de rester devant la télé toute la journée, on allait acheter une table et que ça nous servirait quoi qu'il arrive au moins pendant l'été", explique Antoine, l'aîné. La table a été achetée chez Cornilleau, un fabricant français qui exporte vers 85 pays. Ses capacités de productions sont tendues, avec une hausse de 25% des ventes par rapport à l'an passé.

Le retour des jeux de société

"Même des années où il fait très beau, avec un climat favorable, ça ne fait pas des hausses aussi fortes sur une période si courte", explique François Robert, le directeur commercial de la marque. Pour suivre le rythme, il a fallu travailler en 3-8. Encore aujourd'hui, la demande reste soutenue. "C'est la première fois que je vois ça", résume un salarié. Les jeux-vidéo et consoles ont également séduit, de même que les jeux de société qui ont fait leur grand retour. Selon une étude, en mars, les ventes ont bondi de 83% par rapport à 2019.

