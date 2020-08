Covid-19 : le gouvernement tente de rassurer

“Vivre avec le virus”, une déclaration qui peut une fois de plus résumer la prise de parole de Jean Castex jeudi 27 août. Dans un contexte qui ne fait plus aucun doute, l’épidémie gagne du terrain et tous les indicateurs le disent. “Nous sommes depuis quelques semaines dans une phase incontestable de recrudescence de l’épidémie, avec un taux de reproduction du virus qui se situe au-dessus de 1”, a indiqué le Premier ministre.

Un virus qui circule activement en France

1.4, pour être plus précis. Le virus circule donc plus activement sur l’ensemble du territoire et la situation est plus critique dans 21 départements. “Nous avons pris en conséquence la décision d’inscrire 19 nouveaux départements en rouge, ce que l’on appelle “en zone de circulation active du virus”, détaille Jean Castex. Un Premier ministre qui informe, mais qui tente également de rassurer. Éviter un reconfinement généralisé est l’objectif.

Le JT

Les autres sujets du JT