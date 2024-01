Direct Colère des agriculteurs : des actions seront menées "toute la semaine et aussi longtemps qu'il sera nécessaire", annonce le président de la FNSEA

La colère des agriculteurs prend de l'ampleur en France. "Je peux vous dire que dès aujourd'hui et toute la semaine et aussi longtemps qu'il sera nécessaire, un certain nombre d'actions vont être menées", a déclaré Arnaud Rousseau, le président du premier syndicat agricole français, la FNSEA, lundi 22 janvier, sur France Inter. Suivez notre direct.

Un rendez-vous prévu à Matignon. Face à la gronde, qui se propage en Europe sans épargner la France, Gabriel Attal reçoit à 18 heures le puissant syndicat agricole FNSEA, qui attend des "actes concrets". "Nos agriculteurs ne sont pas des bandits, des pollueurs, des personnes qui torturent les animaux, comme on peut l'entendre parfois", a lancé le Premier ministre lors d'un déplacement dans le Rhône.

Plusieurs blocages en cours en Occitanie. En Haute-Garonne, une portion de l'autoroute A64 est toujours bloquée au niveau de Carbonne, entre Toulouse et Saint-Gaudens. Une dizaine d'agriculteurs ont dormi sur place pour la quatrième nuit consécutive, d'après le journaliste de Radio France présent sur place. Le mur de bottes de paille qui bloquait la route a par ailleurs été incendié au petit matin, les agriculteurs évoquent "un acte malveillant" et se disent "d'autant plus déterminés".

Une mobilisation européenne. Le gouvernement craint un embrasement alors que des Pays-Bas à la Roumanie en passant par la Pologne ou l'Allemagne, les agriculteurs multiplient les actions contre cette hausse des taxes et le Green Deal européen. Le tout, sur fond d'inflation et de concurrence des importations ukrainiennes.