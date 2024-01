Football : le Losc va porter plainte contre X après des comportements racistes de ses supporters en Coupe de France

"Le Losc dit stop et agit". Au lendemain de sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France grâce à sa victoire contre le Racing Club de France (1-0), le club nordiste a montré son "indignation" face à "des propos discriminatoires et haineux" de ses propres supporters, dans un communiqué. Lille évoque des incidents "dans la tribune visiteurs du stade Walter Luzi à Chambly" qui accueillait la rencontre et prévoit de déposer plainte contre X.

Le jour du match, dimanche, plusieurs supporters lillois avaient eux-même dénoncé les comportements de ceux qui étaient à côté d'eux dans le parcage. Lors du challenge de la mi-temps, permettant à des enfants de fouler la pelouse, "un gardien de neuf ans a été insulté de sale noir, accompagné d'un 'va au champ de coton", rapporte un supporter lillois qui a regroupé sur son compte X (anciennement Twitter) plusieurs témoignages. Dans un communiqué, la section Dogues Pompon's s'est "désolidarisée avec fermeté des monstres qui ont osé maltraiter un gamin". "Quand cela s'arrêtera-t-il ? A partir de quand les stades foot redeviendront-ils ce lieu de fête, d'échange et de brassage culturel ?", écrit ce groupe de supporters "familial".

C’est déjà honteux de tenir des propos racistes mais ciblé des enfants sérieux vous devriez avoir honte.. 😤 https://t.co/WEak6cfLJQ pic.twitter.com/5h6h9fBYnT — Ni (@Ni_Losciste) January 21, 2024

"Le Losc a toujours condamné, condamne, et condamnera toujours les actes de haine et de discrimination, aussi isolés soient-ils, sans aucune indulgence ni naïveté (...) Dénoncer les actes et communiquer une indignation ne suffiront malheureusement pas à protéger notre Club, nos joueurs et nos supporters et à lutter contre ces individus qui profitent souvent des déplacements et tribunes extérieures pour s’infiltrer parmi les supporters", écrit l'actuel 5e du championnat de France.

Un jour après les insultes envers Mike Maignan

Un formulaire a été mis en place sur le site du club pour que des témoignages lui parviennent. "Nous appelons tout supporter du Losc ayant vu, entendu ou filmé des actes ou propos racistes hier soir au stade Walter Luzi à se manifester auprès du club, afin qu’il soit recontacté et accompagné de manière confidentielle dans son témoignage, auprès du club et le cas échéant des autorités policières", écrit le club de Ligue 1.

Samedi, l'ancien gardien du même Losc et actuel titulaire en équipe de France, Mike Maignan, avait été la cible d'insultes racistes en Italie, lors d'Udinese-AC Milan. La rencontre avait alors connu plusieurs minutes d'interruption. Après le coup de sifflet final, la Fédération française de football ou encore Kylian Mbappé avaient pris la plume pour dénoncer ces incidents toujours présents dans les stades de football.