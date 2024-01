Football : "Vous êtes complices", la réponse forte de Mike Maignan après les insultes racistes reçues face à l'Udinese

Après les actes, Mike Maignan y joint les mots. Le gardien de l'équipe de France et de l'AC Milan a pris la plume dans un communiqué fort, publié dimanche 21 janvier au lendemain des insultes et comportements à caractère racistes dont il a été la cible lors du match de Serie A chez l'Udinese. L'ancien portier du PSG et de Lille y dénonce ces incidents, comme il en avait déjà vécus depuis son arrivée au sein du club lombard. Maignan avait choisi samedi de quitter un temps le terrain et dénonce désormais ces "attaques", et la "complicité" de nombreux acteurs face à ces agissements.

"Ce n’est pas le joueur qui a été attaqué. C’est l’homme, débute Maignan. C’est le père de famille. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. Et je ne suis pas le premier à qui ça arrive. On a fait des communiqués, des campagnes de publicité, des protocoles et rien n’a changé."

Durant la rencontre, Maignan avait signalé une première fois au quatrième arbitre, puis à l'arbitre principal, à la 27e minute les mots et cris descendus de la tribune derrière son but. Quelques minutes plus tard, le joueur de 28 ans avait choisi de quitter le terrain pour rejoindre les vestiaires, accompagné par ses coéquipiers, avant que le jeu ne reprenne un peu moins de dix minutes plus tard.

Solidarity with Mike Maignan for taking a stand against racism.



We are with you ✊pic.twitter.com/SrowAFOico — FIFPRO (@FIFPRO) January 20, 2024

Le Français, qui assure refuser de se considérer comme "une victime", appelle désormais à un changement profond, "c’est tout un système qui doit prendre ses responsabilités" estime-t-il, avant d'énumérer les concernés. "Les auteurs de ces actes, parce que c’est facile d’agir en groupe, dans l’anonymat d’une tribune. Les spectateurs qui étaient dans la tribune, qui ont tout vu, qui ont tout entendu mais qui ont choisi de se taire, vous êtes complices. Le club d’Udinese, qui a seulement parlé d’une interruption de match, comme si de rien n’était, vous êtes complices. Les instances et le procureur, avec tout ce qu’il se passe, si vous ne faites rien, VOUS SEREZ VOUS AUSSI COMPLICES."

Ce n’est pas le joueur qui a été attaqué. C’est l’homme. C’est le père de famille. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. Et je ne suis pas le premier à qui ça arrive.



On a fait des communiqués, des campagnes de publicité, des protocoles et rien n’a changé.… pic.twitter.com/47tfcW4oNo — Magic Mike Maignan (@mmseize) January 21, 2024

Depuis les incidents, Mike Maignan a reçu de nombreuses marques de soutien, de la classe sportive (Kylian Mbappé, la Fédération française de football…) comme politique, à l'image de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. "C’est un combat difficile, qui va demander du temps et du courage. Mais c’est un combat qu’on gagnera", assure l'international français.