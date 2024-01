Foot : le match entre l'Udinese et l'AC Milan interrompu quelques minutes après des injures racistes visant le Français Mike Maignan

Nouveau cas de racisme à déplorer en Serie A. Le match du championnat d'Italie entre l'Udinese et l'AC Milan a été interrompu, samedi 20 janvier, en raison d'insultes racistes visant le gardien milanais et de l'équipe de France, Mike Maignan. Ce dernier a alerté une première fois l'arbitre de la rencontre dès la 25e minute de jeu, entraînant un appel au calme du speaker à destination des supporters.

L'ancien portier lillois, cible de cris de singes par des supporters de l'Udinese, a finalement décidé de quitter le terrain à la 34e minute, suivi de ses coéquipiers. Ils sont restés au bord de la pelouse pendant quelques minutes, avant de regagner les vestiaires. Le match a été dans la foulée interrompu par l'arbitre à la 38e minute. Avant de reprendre, après cinq minutes d'interruption, ce qui n'a pas empêché une partie des supporters de l'Udinese de conspuer Mike Maignan à chaque fois qu'il touchait le ballon.

Ces images ont fait réagir la ministre de l'Education nationale et des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. "Soutien total à Mike Maignan, victime de cris racistes ce soir lors de la rencontre entre l’Udinese et l’AC Milan. Admiration pour son geste, fort et indispensable, de quitter la pelouse, suivi par ses coéquipiers qui l’ont épaulé. Tristesse immense que cela puisse encore arriver en 2024. Plus que jamais nous devons combattre le racisme. Sur nos terrains et en dehors", a-t-elle écrit sur X.