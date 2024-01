Coupe de France : Rouen s'offre le tenant du titre, nouvel exploit pour Sochaux... Ce qu'il faut retenir des 16es de finale de dimanche

En remportant leurs séances de tirs au but respectives, Sochaux et Rouen ont créé la surprise face à Reims et Toulouse, dimanche.

On connaît presque tous les qualifiés des seizièmes de finale de la Coupe de France. À l'image du Paris Saint-Germain sur la pelouse d'Orléans la veille, trois clubs de Ligue 1 se sont hissés au tour suivant, dimanche 21 janvier. Ils seront rejoints par le vainqueur de l'affiche entre le Stade rennais et l'Olympique de Marseille (21h05) et éventuellement par Montpellier, opposé aux amateurs de Feignies-Aulnoye mercredi, en raison du report du match pour cause de neige.

Reims et Toulouse au tapis

Le tenant du titre s'arrête là. Toulouse s'est fait piéger par le FC Rouen (3-3, 12-11 t.a.b.), au terme d'une séance de tirs au but irrespirable, où les 22 tireurs ont transformé leurs tentatives. Alors qu'un nouveau roulement des frappeurs débutait, le Violet Gabriel Suazo a envoyé le cuir sur le poteau rouennais, permettant à Abdeljalil Sahloune d'envoyer le 6e de National 1 en huitièmes, mais surtout au septième ciel.

2014 - Rouen devient le 1er club évoluant en National ou à un échelon inférieur à éliminer le tenant du titre en Coupe de France depuis l’Île-Rousse (CFA2), contre Bordeaux en 16e de finale de l’édition 2014 (0-0, 4-3 tab). Diables. #FCRTFC #TeamFCR pic.twitter.com/fh7Uw7Ua2T — OptaJean (@OptaJean) January 21, 2024

Dans le même temps, Sochaux (N1) a encore une fois fait tomber une équipe de l'élite. Après Lorient en 32es de finale, Reims s'est incliné aux pénalties dans un stade Bonal incandescent (2-2, 5-4 t.a.b.). Les locaux tenaient d'ailleurs leur succès dans le temps réglementaire, jusqu'à ce qu'Emmanuel Agbadou n'offre un sursis aux Champenois d'un doublé. Lors de la séance, Mathieu Patouillet, jeune gardien de l'Olympique lyonnais en prêt dans l'Est, a stoppé la tentative de Joseph Okumu pour faire passer les siens au tour suivant.

L'exploit de Saint-Priest

Un Petit Poucet devenu grand. On avait vu leurs mines déconfites à l'issue du précédent tirage au sort, déçus d'affronter Romorantin (N2) plutôt qu'une formation de premier plan. Mais les joueurs de Saint-Priest, pensionnaires de National 3, auront une nouvelle occasion de vibrer après avoir surclassé leurs supérieurs hiérarchiques (4-1).

2005 - Saint-Priest (N3) est la 1re équipe à gagner par 3+ buts d'écart contre une équipe de division supérieure à partir des 16es de finale de la Coupe de France depuis Nîmes (National) contre Nice (Ligue 1) en mars 2005 (4-0 en 8e de finale). PetitPoucet. https://t.co/2fTUBEB2BF — OptaJean (@OptaJean) January 21, 2024

L'ASSP s'est détaché avant la pause grâce à un coup franc de Morgan Pottier, pour ensuite prendre logiquement le large devant son public. En campagne depuis déjà quatre mois dans cette Coupe de France, l'équipe de la banlieue lyonnaise disputera le premier huitième de finale de son histoire. Une bouffée d'oxygène pour ce club relégué au cinquième échelon à l'issue de la saison dernière.

Ça passe sans forcer pour Strasbourg, Lille et Le Havre

Dans un duel entre équipes de Ligue 1, Strasbourg ne s'est pas déplacé à Clermont pour rien (3-1). À l'attaque et dominateur dès l'entame, le Racing a fait sauter le verrou adverse à la demi-heure de jeu par Abakar Sylla, alors que le gardien néophyte, Théo Borne, avait retardé l'échéance. Mouhamadou Diarra et Dilane Bakwa se sont chargés d'aggraver le score. Comme l'an dernier, les Auvergnats sortent face à une équipe alsacienne, mais cette fois, ce n'est pas une D6.

De son côté, le Losc a joué petit bras mais cela a suffi face à un Racing Club de France joueur (1-0). Après un carton 12-0 face aux Martiniquais de Golden Lion en 32es de finale, les Nordistes se sont contentés d'un but marqué sur un coup franc parfaitement placé par l'Islandais Hakon Haraldson. Une victoire sur le même score a également permis au Havre d'éliminer Châteauroux (N1).