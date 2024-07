Direct JO de Paris 2024, J-7 : la flamme traverse le Val-d'Oise, le basket français peaufine sa préparation...Suivez avec nous l'actualité des Jeux olympiques

Plus que quelques jours avant la cérémonie d'ouverture. Alors que la flamme olympique entame son 61e jour de relais à Théméricourt (Val d'Oise), les équipes de France masculine et féminine de basket-ball sont respectivement opposées au Canada et au Japon, dans le cadre de leur préparation olympique.

La flamme de passage dans le Val-d'Oise. Après une escale dans l'Oise, jeudi, la flamme olympique traverse le Val-d'Oise. Elle ralliera la commune de Théméricourt à celle de Soisy-sous-Montmorency en passant, notamment, par Pontoise, Argenteuil, et Saint-Prix. Parmi la centaine de relayeurs de la journée, on retrouvera Camille Lacourt, quintuple champion du monde de natation (trois fois en 50 m dos, une fois en 100 m dos, et une fois en relais 4x100 m quatre nages), l'arbitre de football Stéphanie Frappart, ou encore un autre nageur, Stephan Caron, deux fois médaillé de bronze aux Jeux olympiques en 100 m nage libre (1988 à Séoul et 1992 à Barcelone).

Les athlètes continuent à investir le village olympique. Ouvert depuis jeudi, le village olympique a commencé à accueillir les athlètes qui participeront aux Jeux. Si plusieurs membres des délégations australiennes, argentines, brésiliennes ou encore kényanes ont déjà investi les lieux, de nombreux athlètes sont encore attendus en Seine-Saint-Denis.

Les équipes de France de basket continuent leur préparation. Défaits par la Serbie en match amical (79-67) vendredi 12 juillet, les joueurs de Vincent Collet vont aborder leur avant-dernier match de préparation olympique, vendredi face au Canada, dans la CO'Met Arena d'Orléans (21 heures). De son côté, l'équipe de France féminine tentera elle aussi de s'imposer face au Japon, à Reims (19 heures).