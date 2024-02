Chine : le succès des diamants de synthèse Durée de la vidéo : 4 min Chine : le succès des diamants de synthèse Chine : le succès des diamants de synthèse - (France 2) Article rédigé par France 2 - L.Kisiela, A.Morel, A.Miguet, G.Caron, Y.Chen France Télévisions JT de 20h France 2

Si les diamants coûtent très cher, il est aujourd'hui possible de se reporter sur leur version synthétique, bien moins onéreuse. Les ventes mondiales de diamants de synthèse ont été multipliées par douze en six ans, et 95% de ces diamants sont produits en Chine.

Certains diamants ne sortent pas des entrailles de la terre, mais ont poussé en laboratoire. Ce sont des diamants synthétiques. Une bijouterie de Shanghai (Chine) en a fait sa spécialité. La seule différence entre les diamants de synthèse et leur version naturelle, c'est le prix. Wang Hua, fondateur de Univv Bijouterie, indique ainsi qu'une bague avec un diamant de synthèse coûte environ 2 500 euros. "Pour un diamant naturel de la même taille et de la même qualité, ça coûterait jusqu'à 25 000 euros, soit dix fois plus cher", précise-t-il. Un diamant vendu sur cinq provient d'un laboratoire Aujourd'hui, la Chine est à la pointe en la matière. Elle produit 95% des diamants de culture dans le monde. Les diamants sont fabriqués dans des usines, en utilisant des incubateurs. Sous terre, les diamants mettent des millions d'années à se former. Pour la version synthétique, il suffit d'une vingtaine de jours. Aujourd'hui dans le monde, près d'un diamant vendu sur cinq provient d'un laboratoire. Les ventes mondiales ont été multipliées par douze en six ans.

