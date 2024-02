Royaume-Uni : un pays gangréné par les attaques au couteau Durée de la vidéo : 3 min Royaume-Uni : un pays gangréné par les attaques au couteau Royaume-Uni : un pays gangréné par les attaques au couteau - (France 2) Article rédigé par France 2 - M. Septembre, L. Soudre, N. Boothby France Télévisions JT de 20h France 2

Au Royaume-Uni, les attaques au couteau ont augmenté de plus de 70% en dix ans. Les victimes mais aussi les auteurs sont de plus en plus jeunes. Une nouvelle loi devrait interdire en septembre prochain les couteaux de type "zombie", utilisés dans ces attaques.

Une attaque au couteau a lieu toutes les 11 minutes au Royaume-Uni. En dix ans, leur nombre a augmenté de plus de 70%. Les armes utilisées sont des machettes ou encore des couteaux crantés, appelés "couteaux zombies". Ils sont vendus en ligne ou dans la rue, à la vue de tous. C'est l'un de ces couteaux dont a été victime Abdoul Lelo, membre de l'association "One with the village". Il a été poignardé à la jambe à 17 ans, alors qu'il tentait d'aider un ami impliqué dans un trafic. 250 morts ces huit derniers mois Ces huit derniers mois, près de 250 personnes ont perdu la vie lors d'attaques au couteau. Les victimes, comme les auteurs, sont de plus en plus jeunes. Si le nombre de couteaux en circulation est si élevé, c'est en partie parce qu'il est très difficile d'acquérir une arme à feu au Royaume-Uni. Jusqu'ici, le gouvernement britannique n'a pas réussi à enrayer ces violences. En septembre prochain, une nouvelle loi devrait interdire tous les couteaux de type "zombie".

