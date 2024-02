Stations de ski : en hélicoptère ou en traîneau, les interventions des secouristes se multiplient

Dans les Alpes, le 20 Heures a accompagné les secouristes CRS. Ce sont eux qui volent au secours des skieurs en détresse. Ils réalisent 10 interventions par jour en hélicoptère. Des évacuations en traîneau ont également lieu.

C’est une longue journée qui commence à bord de l’hélicoptère, mercredi 14 février. En plus du pilote et de son mécanicien, deux secouristes CRS et un médecin sont à bord, en direction du Val-d'Isère (Savoie), où un adolescent vient de faire une chute dans le domaine skiable avec une brève perte de connaissance. Après 10 minutes, l’adolescent est pris en charge par les pisteurs de la station. Il reprend connaissance et les premiers examens médicaux sont réalisés sur place pour s’assurer qu'il peut être transporté. Avec beaucoup de précautions, l’adolescent est installé à bord. Il est emmené vers l'hôpital le plus proche, à Bourg-Saint-Maurice (Savoie).

Une période chargée

Le dispositif est renforcé pour faire face aux accidents de ski ou d’alpinisme d’hiver, avec deux hélicoptères pour deux équipes complètes. La période est chargée : le manque de neige en moyenne montagne fait que les stations de haute altitude sont très fréquentées. Pour les accidents qui ne nécessitent pas d’hélicoptère, ce sont les pisteurs secouristes qui interviennent. Coût de l’évacuation en traîneau : 600 euros, pris en charge à condition d’être assuré. Pour les secours de l’État par hélicoptère, l’intervention est gratuite.

