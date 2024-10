Budget 2025 : Qui sera concerné par la hausse des impôts ou les suppressions de postes ?

C. Rigeade, C. Adriens-Allemand, G. de Florival, S. Guibout, S. Lisnyj, A. LO Cascio, M. dumas et N. Sadok

Michel Barnier a confirmé hier sur France 2 son objectif de réduction des dépenses, avec 60 milliards d'euros à trouver, ce qui entraînera une diminution du nombre de fonctionnaires et une hausse des impôts pour les plus riches.

Bercy est à la recherche d'économies. Parmi les pistes du gouvernement, il y a l'augmentation des impôts des personnes les plus aisées, des plus grandes entreprises, ou encore le non-remplacement des fonctionnaires partant à la retraite. En 2022, il y avait plus de cinq millions de fonctionnaires sur le territoire. Le gouvernement assure vouloir préserver les postes en contact avec le public.

Dans une mairie en région parisienne, un directeur de service anticipe deux départs à la retraite d'ici la fin de l'année : "Si on baisse aussi les effectifs pour l'État civil, il y a des délais à respecter et si on a des agents en moins, ça va être très dur de répondre à la demande", s'inquiète-t-il.

Des hausses d'impôts pour les plus riches

Pour l'exécutif, certains services peuvent être fusionnés afin de diminuer les coûts. Aussi, pour combler la dette de 60 milliards, le Premier ministre envisage de taxer les très grosses entreprises : celles réalisant plus d'un milliard de profits. Enfin, il est envisagé de taxer les ménages les plus fortunés, comme les couples gagnant plus de 500 000 euros par an. Le budget de l'État sera présenté au conseil des ministres, jeudi prochain.

