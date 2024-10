"Il ne nous laisse pas le temps de réfléchir" : la victime d'un arnaqueur sentimental multicondamné témoigne

Caroline croyait avoir rencontré l'amour, mais la jeune femme était loin de se douter que l'homme qui lui mentait avait été condamné à de multiples reprises pour séduire des femmes, les exploiter et disparaître de leur vie. Elle a accepté de témoigner pour France Télévisions.

Caroline le reconnaît aujourd'hui, l'histoire était trop belle pour être vraie. En mars dernier, un inconnu l'a abordée dans un café et lui a proposé de l'aider. L'homme "s'est invité dans la conversation" qu'elle avait alors avec son frère, "expliquant qu'il avait des sociétés dans la tech", raconte la jeune femme. L'inconnu prétend être un riche homme d'affaires. En quelques jours, il la submerge de textos.

Un multicondamné aux victimes féminines

"Il écrit tout le temps, il ne nous laisse pas le temps de réfléchir", assure Caroline. Mais l'un de ses meilleurs amis va découvrir des incohérences derrière le profil mis en avant par ce "petit ami parfait". En faisant des recherches sur lui, il découvre que son CV est truffé de mensonges. "J'étais sûr et certain que c'était un arnaqueur mais toujours pas conscient du fait que c'était quelqu'un de dangereux", explique-t-il. L'escroc s'appelle en réalité Aurélien Aouali, et il a été condamné à de multiples reprises. Il séduit des femmes pour vivre à leurs crochets, les voler et disparaître. À la suite d'une plainte de l'une de ses victimes à Amsterdam, l'arnaqueur a écopé d'une peine de deux ans de prison.

