Mort de Michel Blanc : hommage à un artiste complet, qui a fait de l'autodérision sa force

Disparu à 72 ans dans la nuit de jeudi à vendredi 4 octobre, Michel Blanc, star du Splendid, a débuté sa carrière dans la comédie pour la finir dans le drame. Retour sur cet artiste atypique, qui n'a jamais arrêté de chercher à se dépasser.

Michel Blanc était son vrai nom, ironique pour un personnage si haut en couleur. L'acteur disparu à 72 ans est né avec une peur bleue : celle de ne rien faire, de s'ennuyer. Il s'est donc essayé au théâtre avec ses copains de lycée, future troupe du Splendid. "J'étais un timide, introverti, épouvantable", se rappelait le comédien il y a quelque temps. Le déclic aura lieu lors d'un exercice de théâtre, où il fera rire ses camarades malgré lui.

Un parcours unique

Après des années de café-théâtre, qui donneront les succès du Splendid au cinéma, Michel Blanc va crever l'écran dans Tenues de soirée de Bertrand Blier. Un rôle dramatique qui lui permet d'enrichir sa palette. C'est un registre plus noir qui lui fera remporter son premier César, pour L'exercice de l'État, en 2011. "Je n'étais pas sûr que vous m'acceptiez dans ces rôles-là", confie-t-il alors dans son discours. En faisant de l'autodérision son arme, et de sa peur une amie, Michel Blanc a su peindre son cinéma du plus gai au plus sombre.

