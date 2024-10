Animaux : comment les animaleries contournent la loi interdisant la vente de chiens et de chats en direct

Neuf mois après l'entrée en vigueur de la loi interdisant la vente en direct d'animaux en animalerie, de nombreuses boutiques continuent leur commerce en arrière-boutique. France Télévisions a enquêté sur ces pratiques dénoncées par les associations.

Des petits chiots adorables, des chatons aux allures de peluches exposés en vitrines comme de simples marchandises. Une vision censée appartenir au passé grâce à une nouvelle loi : depuis le 1er janvier 2024, chiens et chats ne peuvent plus être vendus en animalerie. L'offre directe est interdite, afin de limiter les achats impulsifs et de diminuer le risque d'abandon.

Pourtant, en se faisant passer pour des clients, les équipes de France Télévisions ont été conduites dans l'arrière-boutique, où une trentaine de chiots et de chatons sont proposés à la vente.

Une "loi qui ne sert à rien"

Certes, les animaux se trouvent derrière une porte officiellement interdite au public, ce que la loi impose, mais on les découvre enfermés dans des boxes vitrés comme auparavant. La loi est en réalité bien peu contraignante. Si officiellement elle interdit la vente en direct, elle accepte que les animaleries les proposent sur leur site internet. On peut ensuite venir récupérer le chiot que l'on a commandé, et même le payer directement en boutique.

Une "porte ouverte" pour Lola Rebollo, de l'association "One Voice", qui "prouve bien que cette loi n'a aucun sens et ne sert à rien". De son côté, le ministère invoque une période de "transition" et de tolérance à l'égard des pratiques des animaleries.

