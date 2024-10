Guerre au Proche-Orient : le sud de Beyrouth à nouveau frappé

Une nouvelle nuit de frappes et de destruction de Beyrouth a eu lieu. Les bombardements ont ciblé le bastion du Hezbollah et plusieurs de ses dirigeants, selon l'armée israélienne.

Une nouvelle nuit de frappes et de destruction de Beyrouth a eu lieu. Les bombardements ont ciblé le bastion du Hezbollah et plusieurs de ses dirigeants, selon l'armée israélienne.

Minuit : c'est l'heure que redoutent désormais les habitants de Beyrouth avec les gerbes de flammes, le bruit des frappes et les murs qui tremblent. La nuit dernière, des raids israéliens, parmi les plus massifs de ces derniers temps, se sont abattus sur la banlieue sud et sur le fief du Hezbollah. Le matin venu, le quartier visé est silencieux et les ruines sont encore fumantes. Dans l'un des immeubles détruits, les Israéliens visaient probablement le successeur d'Hassan Nasrallah, à la tête du groupe islamiste. On ignore encore si la frappe a atteint sa cible.

Une ville sous tension

Dans le quartier chrétien, des riverains chrétiens commentent leurs nuits sans sommeil avec leurs voisins musulmans quand soudain, de l'autre côté de la route, une nouvelle explosion retentit. Un bâtiment proche de l'université de Beyrouth a été touché. En un an, au Liban, les hostilités entre le Hezbollah et Israël ont fait près de 2 000 victimes.