Direct Guerre au Proche-Orient : Israël mène une nouvelle salve de raids aériens particulièrement violents sur le sud de Beyrouth, au Liban

Les bombardements continuent sur le Liban. L'armée israélienne a mené dans la nuit de jeudi à vendredi 4 octobre une nouvelle salve de frappes sur le sud de Beyrouth, bastion du mouvement chiite Hezbollah. L'agence de presse officielle libanaise ANI a fait état de "plus de dix frappes consécutives". Il s'agit de l'un des raids les plus violents depuis qu'Israël a intensifié sa campagne de bombardements sur le pays le 23 septembre. Suivez notre direct.

Près de 2 000 morts au Liban. Selon des chiffres officiels, près de 2 000 personnes ont été tuées au Liban en un an de violences transfrontalières entre le Hezbollah et l'armée israélienne, dont plus d'un millier depuis le 23 septembre. Le gouvernement libanais estime à environ 1,2 million le nombre de déplacés. Le ministère libanais de la Santé a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi la mort de 37 personnes en 24 heures dans les différentes frappes israéliennes.

Les tensions avec l'Iran. La guerre désormais ouverte entre Israël et le Hezbollah s'accompagne d'une escalade entre Israël et l'Iran. La république islamiste a tiré, mardi, 200 missiles sur le territoire israélien, entraînant des menaces croisées de représailles entre les deux pays et de nouvelles craintes concernant un embrasement du Moyen-Orient. L'Iran a affirmé riposter à l'assassinat d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah mort le 27 septembre dans une frappe israélienne près de Beyrouth.

Une prise de parole attendue. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, doit diriger, ce vendredi, à 10h30 locales (9 heures à Paris) la grande prière hebdomadaire et prononcer un prêche qui pourrait donner le ton des plans de l'Iran. Cette rare prise de parole doit intervenir trois jours avant le premier anniversaire de l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien.