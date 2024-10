Grève en Corse : les élus et syndicats mobilisés obtiennent un accord avec le gouvernement

Après 24 heures de grève intempestive, le gouvernement a consenti à s'engager pour que la gestion des ports et aéroports corses reste aux mains des institutions locales. De nombreux vols et trajets en bateau ont été annulés.

En Corse, 24 heures de grève sans aucun préavis ont complètement bloqué l'île. Des avions cloués au sol, des bateaux à quai, avec des centaines de passagers pris au dépourvu. "Quand on est arrivés, on nous a dit que la grève avait commencé et qu'on n'embarquerait pas", déplore une jeune femme. À l'origine de ce conflit entre les collectivités et l'État, une crainte : le changement du statut des ports et aéroports corses prévu au 1er janvier prochain.

Un retour à la normale d'ici lundi

Si le secteur est aujourd'hui public, les syndicats et élus locaux tiennent à ce qu'il le reste et s'opposent à une éventuelle privatisation. Ils ont obtenu un engagement écrit du gouvernement dans l'après-midi du vendredi 4 octobre. "C'est désormais clair, officiel, affirmé par le gouvernement et gravé dans le marbre. Les ports et aéroports de Corse resteront sous la maîtrise des institutions de la Corse", s'est félicité Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse. Résultat, le mouvement a été levé dans la soirée de vendredi. Un retour à la normale est espéré au plus tard pour lundi.

