Défense : un avion de combat européen va voir le jour

Samedi 19 novembre, le ministre allemand de la Défense a annoncé qu’Airbus et Dassault ont conclu un accord sur le projet d’avion de combat européen.

Le projet du futur avion de combat européen vient peut-être enfin de décoller pour de bon. Un accord a été trouvé, vendredi 18 novembre, entre Dassault et Airbus pour se répartir les tâches. Les deux industriels étaient en négociations depuis un an. Le programme, baptisé "SCAF", pour Système de combat aérien du futur, est titanesque. D’ici 2040, il doit remplacer l’avion Rafale français et l’Eurofighter allemand et espagnol.

Des rayons laser à énergie dirigée

Le coût du programme est estimé aux alentours de 100 milliards d’euros. Dans un communiqué, l’Élysée salue l’avancée du projet, lancé il y a déjà cinq ans. À peine élu, Emmanuel Macron avait reçu Angela Merkel à ce sujet. Le futur avion de chasse européen sera doté d’armes inédites comme des rayons laser à énergie dirigée. Ils sont censés remplacer les munitions classiques. L’avancée est d’autant plus importante que les relations franco-allemandes se sont grippées dernièrement, notamment en ce qui concerne les questions de défense.