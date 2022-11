Réchauffement climatique : les pays pauvres en première ligne

Bien que responsables de très peu d'émissions de gaz à effet de serre, les pays pauvres sont ceux qui souffrent le plus du réchauffement climatique.

Canicules, cyclones, inondations... des catastrophes qui fragilisent encore un peu plus les pays pauvres. En 2015, le V20 est levé en référence aux pays riches du G20. Le V20, "V" pour vulnérable face au changement climatique. Cette année, le Maroc a connu plusieurs canicules avec des températures frôlant les 50°C. Au Sahel, la sécheresse est d'une intensité jamais atteinte en 1 600 ans. L’eau des lacs s’évapore. Celui du Tchad a perdu 90% de sa superficie en 60 ans.

Des conséquences sur la population

Autres menaces, les cyclones. Deux ans après le passage d'Amphan, le Bangladesh peine à s'en remettre. Dans cette région Asie-Pacifique, 225 millions de personnes sont devenus réfugiés climatiques ces 10 dernières années. En Amérique latine et dans les Caraïbes, 11 pays ont rejoint le V20. Cette zone affronte des ouragans de plus en plus violents. Des phénomènes météo extrêmes qui favorisent insécurité alimentaire et déplacement de populations. Une population frappée de plein fouet par le réchauffement climatique, alors qu'elle n'est responsable de 5% des émissions de gaz à effet de serre.