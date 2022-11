DIRECT. COP27 : accord "historique" pour l'aide aux pays pauvres, mais pas d'accélération dans la lutte contre le réchauffement climatique

#POLITIQUE Selon le baromètre mensuel de l'Ifop publié par le JDD, la cote de popularité d'Emmanuel Macron demeure stable à 35%, contre 62% de mécontents. Il essuie même des baisses dans les catégories qui le soutenaient traditionnellement, notamment les plus de 65 ans (-2%), ou encore les sympathisants des Républicains (-5%), auprès desquels il a perdu une vingtaine de points en trois mois. La Première ministre enregistre quant à elle une baisse et tombe à 36% de satisfaits, le plus bas niveau de popularité enregistré depuis son arrivée à Matignon au mois de mai.

(CHRISTOPHE SIMON / AFP)