Défense : les entreprises Dassault et Airbus trouvent un accord sur le futur avion de combat européen

Il aura fallu plus d'un an pour y parvenir. Les géants de l'aéronautique européen, Dassault et Airbus, ont trouvé un accord pour le coûteux et complexe projet d'avion de combat européen, Système de combat aérien du futur (SCAF), a annoncé le ministère de la Défense allemand dans un communiqué, vendredi 18 novembre. Une information confirmée par l'avionneur européen Airbus, qui salue "un grand pas en avant pour ce programme phare de défense européen".

"L'accord politique sur le SCAF est un grand pas en avant et - surtout dans le contexte international actuel - un signal important de l'excellente coopération entre la France, l'Allemagne et l'Espagne", a réagi la présidence française dans un communiqué. L'Elysée a également souligné que "la France assure le rôle de chef de file du projet". Une avancée importante, dans un contexte diplomatique tendu entre la France et l'Allemagne ces dernières semaines.

Ce premier pas est très important. Toutefois, il manque encore "un certain nombre d'étapes formelles dans les pays respectifs" à franchir "afin de permettre une signature rapide du contrat auquel nous devrons nous conformer", a ajouté Airbus dans son communiqué.

Lancé en 2017, le Système de combat aérien du futur (SCAF), qui inclut aussi des drones, est censé entrer en service à l'horizon 2040. Fin août 2021, les trois pays concernés, la France, l'Allemagne et l'Espagne, avaient signé un accord prévoyant 3,6 milliards d'euros d'études détaillées pour lancer en 2025 la construction d'un démonstrateur en vol. Mais les contrats n'avaient pas été passés faute d'accord sur le partage des tâches entre le constructeur français Dassault Aviation et son partenaire principal, Airbus.