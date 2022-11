Coupe du monde 2022 : coup d'envoi imminent !

Alors que la compétition démarre dimanche 20 novembre, certaines polémiques continuent d'alimenter les débats. C'est le cas de la question des brassards en soutien à la communauté LGBT et prévus par plusieurs équipes, mais que la FIFA souhaiterait changer.

À 16h, heure locale, la fan-zone de Doha a officiellement ouvert ses portes. En attendant le début de la compétition, dimanche 20 novembre, les supporters ont pu se réunir et profiter d'une bière. Une denrée rare alors que les organisateurs ont finalement annoncé que sa vente ne serait possible que dans les fan-zones et non plus aux abords des stades. Un revirement qui vient s'ajouter aux nombreuses polémiques entourant cette Coupe du monde 2022, notamment autour des conditions de travail des ouvriers étrangers sur les chantiers et des droits LGBT. Des critiques retoquées par le patron du football international, Gianni Infantino, qui dénonce l'hypocrisie des pays occidentaux.

La FIFA propose une alternative

Pour défendre les droits LGBT, plusieurs équipes, dont l'Angleterre ou l'Allemagne, ont annoncé que leur capitaine porterait un brassard spécial durant les matchs. Une initiative que tente de court-circuiter la FIFA en proposant d'autres brassards, avec des mots d'ordre comme "Sauver la planète" ou encore "Éducation pour tous". Au Qatar, l'homosexualité et les relations sexuelles hors mariage sont criminalisées. Alors, pour les associations LGBT, c'est la preuve que c'est bien le pays organisateur qui fixe les règles au détriment des combats pour les droits humains et l’égalité. Pour l’heure, la FIFA n'a pas annoncé si les équipes qui porteront le brassard "One Love" seront sanctionnées.